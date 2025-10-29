Cambiaron los plazos fijos luego de las elecciones

Las tasas de interés de los plazos fijos se vieron directamente afectadas después de las Elecciones Legislativas del pasado domingo.

Ante este nuevo panorama, los bancos ofrecen una gran variedad de valores, lo que permite a los usuarios elegir dónde conviene invertir para proteger e incrementar sus ahorros.

El Banco Nación es una de las entidades más convenientes para depositar dinero, ya que cuenta con tasas más altas que el promedio. Este ofrece un simulador de plazos fijos online, en el que los internautas pueden calcular cuánto dinero obtendrán con distintas inversiones.

Por ejemplo, en el caso de quienes quieran invertir $250.000 pesos por 30 días, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanzará el 34%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) será del 39,84%. De esta manera, se obtendrán $6.986,30 en intereses y un monto total de $256.986,30 al finalizar el período.

Por otro lado, los números son distintos a la hora de invertir dicho monto en los plazos fijos electrónicos, encontrados en la app del banco o en el homebanking. En este caso, la TNA será del 39,50%, mientras que la TEA equivaldrá al 47,51%. Por lo tanto, se ganarán $8.116,44 en intereses y el valor de la inversión inicial aumentará a $258.116,44.

Esto refleja que los plazos fijos digitales son mucho más convenientes monetariamente, ya que sus tasas de interés son más elevadas. Esta diferencia entre ambos tipos de depósito se establece ya que las entidades financieras, como el BNA, buscan promover la digitalización de operaciones.