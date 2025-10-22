Plazos fijo y billeteras virtuales ¿Quién paga más?

Las entidades bancarias y las billeteras virtuales ofrecen diferentes tasas de interés para atraer a la mayor cantidad de ahorristas que operan en pesos. Mientras que los bancos pagan rendimientos que rondan entre el 30% y el 54%, las billeteras virtuales se mueven dentro de un rango que va del 35% al 48%.

Comenzando con las fintech, dentro de las 10 opciones que ofrecen mejores rendimientos de tasa nominal anual (TNA), según el sitio tasas.ar, se desprende el siguiente listado:

Carrefour Banco: 48% de TNA

Cocos: 44% de TNA

Ualá: 40% de TNA

Brubank (Nueva York): 40% de TNA

Naranja X: 39% de TNA

Prex: 37,49% de TNA

Mercado Pago: 36,3% de TNA

Claro Paga: 35,7 de TNA

Astropay: 35% de TNA

Fiwind: 35% de TNA

Tal como lo indica en su página el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales: