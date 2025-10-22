Plazos fijo y billeteras virtuales ¿Quién paga más?Economía22/10/2025
Las entidades bancarias y las billeteras virtuales ofrecen diferentes tasas de interés para atraer a la mayor cantidad de ahorristas que operan en pesos. Mientras que los bancos pagan rendimientos que rondan entre el 30% y el 54%, las billeteras virtuales se mueven dentro de un rango que va del 35% al 48%.
Comenzando con las fintech, dentro de las 10 opciones que ofrecen mejores rendimientos de tasa nominal anual (TNA), según el sitio tasas.ar, se desprende el siguiente listado:
- Carrefour Banco: 48% de TNA
- Cocos: 44% de TNA
- Ualá: 40% de TNA
- Brubank (Nueva York): 40% de TNA
- Naranja X: 39% de TNA
- Prex: 37,49% de TNA
- Mercado Pago: 36,3% de TNA
- Claro Paga: 35,7 de TNA
- Astropay: 35% de TNA
- Fiwind: 35% de TNA
Tal como lo indica en su página el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:
- Banco De La Nación Argentina: 44% de TNA
- Banco Santander Argentina S.A.: 37% de TNA
- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 37% de TNA
- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 39% de TNA
- Banco BBVA Argentina S.A.: 40% de TNA
- Banco Macro S.A.: 44% de TNA
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39% de TNA
Te puede interesar
Lo más visto