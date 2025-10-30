Autoconocimiento, propósito y servicio: Conversatorio sobre las claves del liderazgo con Alejandro Oneto Gaona

CNN Studio lanzó su primer Conversatorio, conducido por José María Zambrano, eligiendo como invitado a Alejandro Oneto Gaona, un profesional que combina la formación académica con una profunda vocación por el desarrollo humano.

Abogado de profesión, con maestrías en Comunicación y en Coaching Directivo-Deportivo y Psicología del Alto Rendimiento, escritor de tres libros, y con casi 15 años de experiencia en clubes y con jugadores y jugadoras individuales de rugby, fútbol y hockey de Argentina, Inglaterra, España, Nueva Zelanda y seleccionados de Kenya y Chile, Oneto Gaona compartió su historia de transformación y su mirada sobre el liderazgo, el propósito y el autoconocimiento.

En diálogo con CNN, Oneto Gaona recordó sus inicios en el Derecho, carrera que eligió por influencia familiar, especialmente de su madre. Sin embargo, con el tiempo comprendió que ese camino no reflejaba su verdadera esencia. “Experimenté un estado de desalineación con mi ser, que incluso se manifestó en problemas de salud”, relató.

Ese quiebre lo llevó a explorar nuevos territorios, como la comunicación y, finalmente, el coaching. “A mí me gusta escuchar, y sobre todo me pasaba con amigos míos que yo veía que estaban en una situación complicada, personal, me gustaba escucharlos”, recordó. Esa inclinación natural hacia la escucha empática fue la puerta de entrada a su nueva vocación.

Su primera experiencia concreta como coach llegó por casualidad. Una amiga psicóloga le propuso colaborar con un equipo de rugby, desafío que aceptó sin imaginar el impacto que tendría en su vida.

“Al principio los entrenadores estaban escépticos, pero logré conectar con ellos a través de la escucha activa”

Desde entonces, Oneto Gaona se dedica a “invitar al otro a que trabaje consigo mismo para que pueda conectarse y así dar desde adentro hacia afuera lo que tiene adentro”. Para él, el verdadero cambio se produce cuando la persona se reconecta con su propósito y se atreve a mirar sus propias sombras con honestidad.

Autoconocimiento y propósito: el punto de partida del liderazgo

En el ámbito empresarial y deportivo, el coach sostiene que muchas organizaciones declaran misiones y visiones que no logran conectar con su identidad real. Por eso, propone volver a lo esencial: comprender quiénes somos y qué valores nos mueven.

“¿Cuánto creés que te conocés? Vos sabés cuáles son tus fortalezas, y no me gusta hablar de debilidades, sino de los ajustes que necesitás hacer. ¿Cómo te definís? Y sobre todo, ¿qué te valorás?”, plantea en sus sesiones.

Su enfoque se basa en un modelo pragmático y funcional, alejado de lo místico, pero profundamente humano. Entiende el liderazgo como un proceso de conciencia: “El líder tiene que ser aquel que se invita a conocerse, que logra esa invitación y no una obligación”.

Estas bases pueden verse reflejadas en el libro “Inside”, de Marcelo Bosch, Agustina Ipiña y Alejandro Oneto Gaona, donde exploran el liderazgo desde una perspectiva profundamente humana. “Inside” relata la película de un deportista de alto nivel profesional, pero, sobre todo la de un ser humano. A través de su recorrido vital y deportivo, el texto revela los desafíos emocionales que acompañan el alto rendimiento y la transición hacia nuevas etapas de la vida. La obra propone una mirada introspectiva sobre el liderazgo auténtico; aquel que se construye desde la vulnerabilidad, el autoconocimiento y la capacidad de reinventarse. Con las reflexiones de Oneto Gaona como hilo conductor, Inside invita a pensar el liderazgo no solo como conducción de otros, sino como el arte de liderarse a uno mismo, o como diría Joseph Campbell: “El privilegio de esta vida es ser quien uno es”

Uno de los conceptos más poderosos de su mirada es la vulnerabilidad como motor de crecimiento. Para Oneto Gaona, mostrarse humano no es debilidad, sino un puente hacia la empatía. “Necesitamos líderes que se conozcan, que se generen su propia estabilidad, que estén balanceados manualmente por ellos, y que desde ese reconocimiento individual van a registrar al otro, a considerarlo, a empatizar con el otro de manera muy fluida.”

Liderar desde la conciencia

A lo largo del conversatorio, Oneto Gaona compartió herramientas prácticas para líderes que buscan acompañar el desarrollo de sus equipos. Propone trabajar sobre las propias fortalezas y ponerlas al servicio del grupo, en un marco de confianza y colaboración. “El objetivo final es liderar tu vida para vivir la vida que vos querés vivir”, afirma.

Y en esa búsqueda, sostiene, radica la verdadera plenitud: “La felicidad está en eso, en ser uno mismo”.

Con casi 15 años de trabajo en clubes de rugby en distintos países, Oneto Gaona trasladó al mundo empresarial las enseñanzas del deporte: el valor del proceso por sobre el resultado, la construcción de culturas sólidas y la importancia de la conciencia individual dentro de lo colectivo.

“Se trata de construir desde la autenticidad, entendiendo que cada persona aporta algo único. Cuando el líder logra conocerse y confiar en sí mismo, genera equipos más humanos, más creativos y más comprometidos”, resumió.

El encuentro en el Conversatorio de CNN Studio cerró con una reflexión que sintetiza su filosofía de vida: “Liderar no es mandar, es servir. Y para poder servir, primero hay que conocerse. Porque nadie puede dar lo que no tiene”.

Desde su experiencia como abogado, comunicador y coach, Alejandro Oneto Gaona invita a repensar el éxito no como un destino, sino como un camino de autoconocimiento, equilibrio y autenticidad. En tiempos donde la incertidumbre domina, su mensaje resuena con más fuerza que nunca: la verdadera fortaleza comienza cuando uno se atreve a ser quien realmente es.