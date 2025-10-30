Todo el mundo está feliz: Xuxa fue adoptada y después de 13 años, se va del refugio

Xuxa tiene 14 años, cuando sólo tenía uno de vida, fue rescatada de la calle. Pasaron 13 años desde ese momento, y ahora se va con su nueva familia.

Yanet López, adoptante, manifestó que “estaba muy contenta de tener a Xuxa porque la conocía a través de las publicaciones de la Municipalidad. “Me enamoré de ella” aseguró.

“Ojalá todos comprendieran la importancia de adoptar y poder darles una nueva oportunidad a estos perritos que fueron rescatados de la calle, abandonados o sufrieron maltrato”, expresó Yanet, quien agregó que “ahora vamos a darle mucho amor en su nuevo hogar, estamos felices”.

Quienes se acerquen a adoptar perros adultos del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” obtendrán la atención veterinaria gratuita de por vida para el nuevo integrante de la familia.