Intentaron secuestrar a una joven con discapacidad en Coronel Moldes

Un grave y alarmante hecho puso en alerta a la comunidad de Coronel Moldes: Una joven de 22 años, quien posee discapacidad motriz y retraso madurativo, fue víctima de un intento de secuestro ocurrido este martes al mediodía en la zona de La Banda.

La víctima logró zafarse y huir, pero el suceso, que involucró a un hombre que intentó forzarla a subir a su vehículo, generó gran preocupación.

¿Cuáles son los detalles? El incidente se produjo cuando la joven salió de su casa con destino a la panadería. Al cruzar el puente Chuñapampa, un vehículo de color gris comenzó a seguirla de cerca. El conductor, descripto como un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, canoso y de cabello blanco, se acercó a la joven e intentó iniciar una conversación.

Según indicó el medio Valle de Lerma Hoy, aprovechando la familiaridad con la que le habló, el agresor abrió la puerta del automóvil en el momento en que la víctima sonreía, creyendo que lo conocía. Acto seguido, el sujeto intentó sujetarla del brazo con la intención de introducirla por la fuerza en el vehículo.

Afortunadamente, la joven reaccionó a tiempo, comenzó a gritar desesperadamente y logró zafarse del agarre. La reacción de la víctima hizo que el agresor desistiera de su intento y huyera del lugar a toda velocidad.

La joven recién pudo contar lo sucedido a sus padres cerca de las 20 horas, cuando regresaron de trabajar, y la familia se encontraba en proceso de realizar la denuncia ante la Policía.