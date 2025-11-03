Harto del ruido de los caños de escape, salió con un palo a las calles

En El Galpón un vecino cansado del ruido que provocan los caños de escape de las motocicletas, salió en la madrugada de domingo con un palo en mano a amedrentar a los motociclistas.

Pero en vez de alejarse, se ve como un motociclista provoca más ruido en una suerte de provocación, mientras otro motorista hablaba por teléfono, todos sin casco.

El hecho muestra el enojo y hartazgo que tienen varios vecinos por la contaminación sonora que provocan estos rodados, algo de lo cual ya se habían quejado en otra oportunidad.

En las redes sociales no tardaron en expresarse: “Basuras esas que hacen ruido. Pero ni carcasa tienen las motos, ah, ¿pero el caño de escape?”, “Tanto les cuesta a los padres tomarles atención a los hijos, no creo que salgan de su casa con un caño de escape silencioso y en la calle los cambien…”, “Después cuando se manden una cagada, ya salen a decir cualquier cosa. Dejen a la gente mayor descansar en paz”, fueron algunos comentarios en El Vocero Hoy.