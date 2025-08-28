Senadores avanzan con la prohibición de caños de escapes ruidosos en Salta

En la Cámara de Senadores de la provincia, se dio media sanción a un proyecto ley del legislador por General Güemes, Enrique Cornejo, y el de San Martín, Manuel Pailler. La iniciativa busca la prohibición en toda la provincia del uso de caños de escape adulterados que generan ruidos molestos.

“El proyecto de ley establece un marco normativo para la prevención, control y sanción de la emisión de ruidos molestos producidos por automotores y motociclistas que circulen por la vía publica en el ámbito de la Provincia de Salta” detalla la propuesta.

“Son inadaptados sociales a las normas comunitarias"

El miembro informante del proyecto fue el senador Cornejo, quien aseguró que para avanzar en la propuesta, se convocó a diferentes instituciones y todos coincidieron en que “la incidencia de esto afecta a la vida de las personas y los ruidos molestos alteran la convivencia vehicular”.

“Si bien diferentes municipios han emitido diferentes ordenanzas para solucionar esta problemática, entendemos que una norma de alcance provincial es una solución” argumentó el representante por Güemes.

Cornejo apuntó en contra de los conductores, asegurando que “son inadaptados sociales a las normas comunitarias y deben entender que no van a tener lugar en la sociedad”.

Por su parte, el senador por San Martín, Manuel Pailler, afirmó que los ruidos molestos producidos por los caños de escape adulterados, generan lesiones auditivas y perdidas del sentido.

El senador que también es médico, explicó que el ruido generado por estos artefactos adulterados, pueden generar stress, hipertensión y otros trastornos nerviosos. “No es simplemente penalizar, sino proteger a nuestros ciudadanos de la contaminación y restaurar la paz sonora# expresó.

“Es una herramienta necesaria, es una forma de combatir una forma de contaminación que hoy nos está quitando la paz social” finalizó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados en revisión.