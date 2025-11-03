¿Cómo inició noviembre la cotización del dólar en Salta?

El mercado cambiario en Salta inicia la semana laboral con calma y estabilidad: Tras el cierre de la jornada del viernes, el dólar blue en el microcentro de la capital salteña no registró variaciones significativas en la apertura de este lunes 3 de noviembre, manteniendo sus valores estables en el arranque del mes.

Según el relevamiento realizado a los cambistas del microcentro, la cotización del dólar informal se estableció en $1.440 para la compra y $1.470 para la venta, sin registrar movimientos desde el cierre del pasado viernes. De esta manera, la divisa paralela local se desacopló momentáneamente de las fluctuaciones fuertes y se mantiene con un bajo nivel de operaciones.

Esta calma en el circuito informal contrasta con el panorama del cierre de la semana anterior, cuando el dólar blue había mostrado una leve baja del 0,68% a nivel local, ubicándose en $1.425 para la compra y $1.460 para la venta, según otras referencias del mercado. Sin embargo, en el inicio de hoy, la referencia principal que opera en el centro se mantiene firme en los $1.470 para la venta.

En cuanto al dólar oficial, si bien sus cotizaciones cerraron el viernes pasado con una suba leve del 0,61% (a $1.478,32 para la venta), el mercado se mantiene atento a las primeras referencias de la semana que puedan indicar un camino. La estabilidad actual del billete informal reduce por el momento la presión sobre la brecha cambiaria.

La plaza cambiaria local continúa, por ahora, con la expectativa puesta en la evolución de los mercados nacionales y la falta de movimientos bruscos consolida la estabilidad de la divisa en este inicio de noviembre, ofreciendo un respiro a la incertidumbre. Los operadores se mantienen a la espera de si esta tendencia de calma se mantendrá a lo largo de la semana.