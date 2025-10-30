El dólar se vende a $1438 tras un ligero rebote

El dólar oficial rebotó cerca del cierre de la rueda y recuperó parte de la caída que habían visto los mercados durante la mañana. En esta semana posterior a las elecciones de medio término, la moneda estadounidense acumula un retroceso de $54 y se vende a $1438.

Es que en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio se ubicó a $1.465 para la venta.

Entre los dólares financieros, el comportamiento fue más moderado. El dólar MEP baja 0,8% hasta los $1.463,88, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,1% a $1.485,47. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $10 a $1.455.

En los contratos de dólar futuro operaron con pérdidas generalizadas de hasta el 0,6%. Así, el mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista para octubre se ubicó en $1.440 y en diciembre en $1.515.