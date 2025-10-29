¡Marcha atrás! El dólar "blue" retrocede nuevamente en Salta y baja sus valores

El mercado cambiario en Salta comenzó la jornada de este miércoles con una nueva baja en la cotización del dólar paralelo, revirtiendo el leve repunte que había registrado el día anterior. Tras la volatilidad de los últimos días, el dólar "blue" vuelve a mostrar una tendencia a la baja en la city local, consolidando la calma que se instaló tras los resultados de las elecciones legislativas.

Según los datos de apertura de este miércoles 29 de octubre, la cotización del dólar blue sufrió un retroceso en comparación con el cierre de la jornada anterior. El sitio InfoDólar ubicó el precio para la compra en $1.430 y la venta en $1.465 en la provincia.

Esta nueva caída contrasta con los valores que se manejaron durante este martes. En esa jornada, el dólar informal había cerrado alrededor de los $1.485 para la venta, después de una leve suba que siguió a la fuerte caída inicial del lunes poselectoral.

En cuanto al tipo de cambio oficial, este mantuvo su recuperación después de la notable baja del lunes. Ayer, el dólar oficial había cerrado la jornada en $1.495 para la venta en las pizarras del Banco Nación, con un incremento de $40 respecto al inicio del martes.

Esta dinámica de estabilidad relativa y bajas puntuales sugiere que el mercado continúa asimilando el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios. La variable cambiaria, que había sido la más difícil de explicar antes de la elección, parece moverse en una línea de menor incertidumbre.