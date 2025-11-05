Una avioneta cargada con droga se estrelló ayer martes por la tarde en una finca privada del departamento Rosario de la Frontera, en el sur de Salta. No se registraron víctimas ni heridos, y los ocupantes de la aeronave se dieron a la fuga.

Según informó el periodista local Pablo Hansen, en diálogo con FM Aries, la aeronave habría intentado aterrizar en una pista clandestina. "Aparentemente,se había colocado una especie de barrera, para que la avioneta sea detenida, precisamente, con ese auto que después apareció incendiado", indicó.

En el interior de la avioneta se encontraron bultos con una carga estimada en unos 130 kilos de cocaína, aunque el dato aún no fue oficialmente confirmado por las autoridades.

“Que llueve droga en Rosario de la Frontera no es novedad. En esta zona los vuelos ilegales son frecuentes, y también se observan pequeños helicópteros. Todo el mundo sabe que esto ocurre”, advirtió Hansen.

El único detenido

En el marco de la investigación, una persona de 21 años, oriunda de Antilla, fue demorada por orden del fiscal interviniente. El joven había denunciado horas antes que cuatro hombres armados le habían robado su auto que luego apareció incendiado en el lugar del siniestro.

De manera extraoficial, trascendió que podrían realizarse allanamientos en Rosario de la Frontera y en Santiago del Estero, mientras la Justicia Federal intenta determinar el origen y destino de la droga.

La aeronave, según las primeras pericias, tenía matrícula boliviana y habría ingresado al país por un corredor aéreo irregular utilizado con frecuencia para el tráfico de estupefacientes.