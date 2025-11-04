Diputado aseguró que la zona donde cayó la avioneta estaría vinculada al narcotráfico

Este martes se conoció que una avioneta cayó en Rosario de la Frontera. Mientras se investigan las causales en la sesión de la Cámara de Diputados se hicieron eco de los hechos.

Fue el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien se refirió al hecho que sucedió en el sur de la provincia. La avioneta cayó en una finca muy cerca de Horcones, donde el legislador aseguró que la misma estaría vinculada al narcotráfico.

“Es un lugar que siempre denuncie el tráfico de drogas, siempre lo denuncio” afirmó el diputado provincial en relación al hecho. “Si terminan con la droga, es porque no quieren acabar, lo vengo denunciando cada vez que puedo” declaró.