Amenazó y atacó a un sargento en plena subcomisaría

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos imputó de forma provisional a un hombre de 58 años por el presunto délito de amenazas con arma y atentado a la autoridad. La denunciante, una sargento que presta servicio en la subcomisaría Villa El Sol, relató que en la madrugada del 2 de noviembre, escuchó gritos y un estallido desde el exterior.

Luego de esto, el acusado ingresó al lugar con una lesión en la cabeza, sosteniendo un machete y profiriendo amenazas, y en determinado momento, habría intentado abalanzarse sobre la damnificada.

Ante el riesgo de resultar lesionada, la mujer levantó una silla para detener el ataque, siendo asistida por otros dos efectivos policiales que se encontraban en la dependencia. Tras un forcejeo, lograron desarmar y reducir al individuo, quien ofreció resistencia.

Durante la audiencia de imputación, el acusado expuso su versión de los hechos. El fiscal Ruiz de los Llanos solicitó el mantenimiento de detención, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías en turno.