"Tortuga" rompió autos, amenazó a vecinos y se escondió en una comisaría, irá preso

Un joven de 26 años, conocido en Villa Asunción por el apodo de “Tortuga”, fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva luego de protagonizar un violento episodio en abril de este año, cuando rompió autos, amenazó a los vecinos con un arma y se refugió dentro de una comisaría.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de abril de 2025, cuando el hombre recorrió el barrio con un hierro en la mano, golpeando los vidrios de los vehículos estacionados en la vía pública. Al ser sorprendido, los propietarios intentaron detenerlo, pero el agresor respondió con amenazas de muerte y escapó hacia la Comisaría de Villa Asunción, donde irrumpió armado con una punta hechiza y un hierro.

"Va a correr sangre aquí, a mí no me importa nada"

Según el parte policial, una multitud de unas 40 personas se concentró frente a la dependencia exigiendo que entregaran al sujeto. Mientras tanto, dentro del edificio, el agresor amenazaba al personal policial para que lo dejaran salir por otra puerta. “¡Aléjense porque si no voy a hacer chispear y va a correr sangre aquí, a mí no me importa nada!”, habría gritado mientras blandía las armas.

Finalmente, el acusado se entregó tras la llegada del refuerzo policial, fue reducido y trasladado a la Unidad Carcelaria N°1.

El juez Eduardo Raúl Sangari lo condenó por los delitos de daños, amenazas agravadas por el uso de arma y atentado a la autoridad, en concurso real. Además, fue declarado reincidente por cuarta vez, lo que agravó su situación judicial.