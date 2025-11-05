¿El tema del verano? Bizarrap presentó su nueva session con Daddy Yankee y la rompió

El fenómeno global de la música urbana volvió a sacudir la escena con un lanzamiento inesperado. Bizarrap, el productor y artista argentino que revolucionó el panorama musical con sus “Music Sessions”, presentó la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, el máximo exponente del reggaetón y una de las figuras más influyentes del género en las últimas dos décadas.

La colaboración, que había sido anticipada con pistas en redes sociales, marca un acontecimiento histórico para la música latina: por primera vez, el creador de algunos de los mayores éxitos de la era digital une fuerzas con el pionero del reggaetón, en una producción que conecta el pasado, el presente y el futuro del sonido urbano.

El estreno de la Session Vol. 0 simboliza una “alianza” entre Argentina y Puerto Rico, dos potencias musicales que han aportado nombres claves a la escena global. En apenas horas, el lanzamiento se convirtió en tendencia mundial en plataformas digitales, superando millones de reproducciones y generando una oleada de reacciones de artistas y fanáticos en todo el mundo.

La producción combina los elementos tradicionales del reggaetón —ritmos marcados, percusión densa y flow caribeño— con los matices electrónicos y las transiciones propias del universo Bizarrap. De esta forma, logra rendir homenaje al sonido que dominó los 2000 sin renunciar a la estética moderna que distingue al productor argentino.

La elección del título “Vol. 0” no es casual: funciona como un guiño a los orígenes del género y a la historia del propio Bizarrap, que con esta entrega parece reiniciar su serie de sesiones desde un punto simbólico, uniendo lo clásico con lo contemporáneo. El videoclip, grabado con una cuidada puesta visual y estética retrofuturista, refuerza ese concepto: luces intensas, energía visual y referencias al imaginario que ambos artistas representan.

El lanzamiento se enmarca en un momento de consolidación para Bizarrap, quien en los últimos años logró trascender fronteras con sus colaboraciones junto a artistas de distintos estilos y nacionalidades. Con más de 19 mil millones de streams acumulados entre Spotify y YouTube, y más de 20 sesiones dentro del Top 200 Global, el productor argentino se posiciona como una de las figuras más influyentes de la música global.

Su crecimiento lo llevó a conquistar escenarios internacionales, incluyendo su presentación en Coachella 2024, donde fue el único artista argentino en actuar, además de sus múltiples reconocimientos, entre ellos 4 Latin Grammy y 4 Récords Guinness por sus logros en la industria.