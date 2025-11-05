Argentina se enfrentará a Túnez por la 2ª fecha del Mundial Sub 17

Argentina y Túnez jugarán este jueves desde las 10:30 en la cancha 5 del predio Aspire Zone de Doha, por la segunda fecha del Mundial Sub 17. El elenco dirigido por Diego Placente quiere seguir con su andar victorioso tras el triunfo ante Bélgica y enfrentará ahora a Túnez, que viene de golear a Fiyi.

Cómo llegan Argentina y Túnez al duelo por el Mundial Sub 17

El combinado nacional sigue su campaña en la Copa del Mundo juvenil y podría comenzar a firmar su presencia en los dieciseisavos de final en caso de llevarse los tres puntos, luego de obtener una sólida victoria ante Bélgica con remontada incluida en el primer partido, con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. Ahora, sabiendo que cerrará sus partidos de la primera fase contra la débil Fiyi, la Albiceleste podría treparse a la punta del grupo, lo que le permitiría cruzarse con un rival, teóricamente, más accesible.

Las Águilas de Cartago comenzaron su camino en la cita mundialista con el pie derecho tras aplastar por 6 a 0 a Fiyi y buscarán seguir con puntaje perfecto. El seleccionado árabe demostró ser un hueso duro de roer en las eliminatorias africanas, donde, si bien no ganó, se metió entre los mejores ocho y sacó su boleto a Qatar luego de cruzarse con Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El plantel cuenta con figuras como Wassin Slama y Edem Ghalleb, que se desempeñan en el equipo juvenil del PSG, y como Slim Bouaskar, arquero primavera de la Roma.