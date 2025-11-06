Fonseca asumirá en la Cámara de Diputados por Royón y anticipó un escenario complejo

Tras las elecciones nacionales que llevaron a Flavia Royón a obtener una banca en el Senado de la Nación, su vacante en la Cámara de Diputados provincial será ocupada por Frida Fonseca, quien tenía el tercer puesto en la lista.

Fonseca afirmó que será un desafío integrar la Cámara de Diputados y que lo hará desde una perspectiva de compromiso con los vecinos, los ciudadanos.

En diálogo con FM Aries, calificó de complejo al contexto social y político, atravesado por un ajuste económico y tensiones presupuestarias a nivel país.

Expresó que el norte del país, es uno de los sectores menos beneficiado por los recursos, por las obras públicas y por el impacto de los recortes.

A pesar de esto, se mostró expectante por le tratamiento del Presupuesto provincial 2026, destacando el equilibrio fiscal que tiene Salta, lo que le permitirá avanzar y sostener las políticas públicas.

Por último, dijo que los próximos dos años serán complejos, con el ajuste nacional, se deberá ver cómo proteger y defender los derechos y servicios para los salteños.