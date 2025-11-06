Presupuesto 2026: Hoy serán informados los senadores provinciales

Esta semana comenzaron las rondas informativas del presupuesto provincial 2026. Desde el Poder Ejecutivo, mantuvieron, en primer lugar, un encuentro con los diputados provinciales en donde estuvieron los ministros. Allí, evacuaron duras y analizaron los números que tendrá la provincia para el año que viene.

En el caso de los intendentes, quien estuvo a cargo de la presentación, fue el gobernador Gustavo Sáenz. En el encuentro, destacó que “Salta es la provincia que tiene la mayor cantidad de obras públicas viales comprometidas por Nación y eso es gracias a las gestiones que venimos realizando”.

Finalmente, en la jornada de hoy se realizará una nueva reunión con senadores provinciales y se estima que el proyecto tomará estado parlamentario la semana que viene.