Tras las elecciones, municipalidad dona los carteles de campaña para reciclar

Después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Municipalidad de Salta concretó el retiro de la cartelería política instalada en distintos puntos de la ciudad y decidió darle un nuevo destino: la donación para su reciclaje y reutilización.

Instituciones educativas y emprendimientos locales pueden retirar hasta 50 carteles para usarlos con fines pedagógicos, artísticos o productivos. El retiro se realiza en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, ubicadas en Corrientes 1367.

"Vamos a utilizarlos para hacer afiches, carteles y para las muestras de fin de año”

“Es una gran idea reciclar estos materiales en las escuelas. Vamos a utilizarlos para hacer afiches, carteles y para las muestras de fin de año”, expresó Sandra Coro, directora del Liceo Cultural Docente.

Por su parte, Mauricio Bonifacio, docente de la Escuela Córdoba, celebró la propuesta municipal y adelantó que “en el establecimiento se usarán para la feria de ciencias”.

La campaña de donación continuará hasta agotar los materiales disponibles. Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca promover el cuidado ambiental y la economía circular, evitando que los carteles terminen como residuos y alentando su aprovechamiento en proyectos comunitarios.







