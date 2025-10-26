Nuevos Senadores por Salta: Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y Flavia Royón

La jornada electoral terminó y se conocieron finalmente quienes serán los representantes de Salta en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación.

En estas elecciones, La Libertad Avanza se quedó con un triunfo y la lista de Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, ocupara las dos primeras bancas en el Senado de la Nación. En segundo lugar, la lista oficialista a nivel provincial, Primero Los Salteños, logró quedarse en la tercera banca y la ingeniera Flavia Royón, irá al Senado.