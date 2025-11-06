Minería en la nube: qué es, cómo hacerlo y dónde empezar

La minería en la nube o cloud mining permite a los usuarios participar en la extracción de criptomonedas sin tener que comprar y mantener equipos físicos. Básicamente, alquilás potencia de hash en centros de datos remotos y recibís una parte de las “recompensas” que genera esa potencia. Según explica Investopedia, esta modalidad evita la compra de hardware especializado, el costo de electricidad y el mantenimiento del equipo. (Investopedia)

Ventajas

Baja barrera de entrada: no necesitás comprar un rig costoso ni preocuparte por ventilación, electricidad o ruido. (HulkApps)

Ingreso pasivo: una vez contratado el servicio, la operación queda a cargo del proveedor y vos solo esperás los pagos o resultados. (Coinbase)

Flexibilidad: existen contratos de distintos tamaños, plazos y monedas, lo que permite iniciar con montos modestos. Ejemplo: plataformas como Binance Cloud Mining, BeMine o Hashing24 se destacan como opciones para 2025. (koinly.io)

Contras y riesgos

Rentabilidad incierta: el resultado depende del precio de la criptomoneda, la dificultad de la red y las tarifas del proveedor. Como señalan en CCN.com, calcular ganancias es complejo porque varios factores cambian en el tiempo. (CCN.com)

Menor control: vos no poseés el equipo, dependés del proveedor para el mantenimiento, la electricidad y la transparencia. (Buy RDP | Buy Cheap RDP | Buy Admin RDP)

Riesgos de estafa: la industria de cloud mining está plagada de “contratos” que no entregan lo prometido, oculto en pequeño detalle. (gridhosting.co.uk)

Centralización y competencia: cuando muchas personas o empresas usan el mismo proveedor, la potencia global aumenta la dificultad de extracción y reduce el margen de ganancias. (Kraken)

Mejores sitios para considerar (pero investigá antes)

Algunas plataformas recomendadas para iniciarse —con reservas— son:

BeMine: permite alquilar potencia de equipos ASIC fraccionados, lo que abre la puerta a inversiones más pequeñas. (koinly.io)

Hashing24: empresa con trayectoria desde 2012, contratos de minería Bitcoin y buena reputación en plataformas de valoración. (BitDegree)

BitFuFu: mencionada en revisiones como una de las plataformas más fáciles de usar para principiantes que quieran minería en la nube sin complicaciones. (BitDegree)



En conclusión, la minería en la nube puede ser una puerta de entrada al mundo de la criptominería sin hardware propio, pero no es una “ganancia segura”. En provincias como Salta, donde muchas personas buscan alternativas de inversión, es vital hacerlo con criterio, educación y precaución.



Si querés, puedo armar para vos una tabla comparativa de plataformas y contratos para que sea más visual.