“El mayor peligro no es la inteligencia artificial, sino la falta de pensamiento crítico”

Una reciente publicación de la UBA reabrió el debate sobre el llamado “sedentarismo cognitivo”, un concepto que apunta a la pérdida de habilidades de pensamiento crítico por el uso indiscriminado de herramientas como la inteligencia artificial generativa. Para comprender el fenómeno y su impacto en la vida cotidiana, InformateSalta dialogó con José Olano Melo, Director de Estudios y Proyectos en el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA).

"Hoy cualquier persona puede usarla con un lenguaje ameno, sin conocimientos técnicos”

Olano explicó que, aunque los estudios aún son preliminares, el tema ya preocupa a los especialistas. “Recién ahora estamos empezando a jugar, por decirlo de alguna forma, con la inteligencia artificial generativa. La diferencia es que hoy cualquier persona puede usarla con un lenguaje ameno, sin conocimientos técnicos”, señaló.

Desde INARIA vienen trabajando en programas de formación que buscan incorporar nuevamente a la persona en el centro del proceso tecnológico. “Nos dimos cuenta de que no estábamos poniendo al humano. Por eso creamos la diplomatura de líder de inteligencia artificial para la transformación. Necesitamos entender dónde metemos al humano en el proceso de digitalización y ahora de inteligencia artificial”, explicó.

El especialista advirtió sobre una nueva brecha que ya empieza a marcar diferencias profundas entre quienes saben usar estas herramientas y quienes no. “El que sepa entender y trabajar con la IA va a tener una ventaja. El que no, va a quedar afuera”, afirmó.

Para Olano, el problema no es la tecnología en sí, sino el uso pasivo que las personas comienzan a darle. “Si no lo entendemos, la IA se convierte en la nueva "caja boba". Hay gente que cree que es un ente que viene a decirnos qué hacer. Y hoy no es más que un programa creado por una empresa, que puede estar bien o mal entrenado”, sostuvo.

"Si vos sabés que el sistema siempre te va a responder algo, aunque no lo sepa, tenés que dudar y tenés que cuestionarlo”

En ese punto aparece el concepto de sedentarismo cognitivo: dejar que la IA piense por uno. “Cuando trabajás con muchas variables que superan tu capacidad de análisis, te queda creer o no creer. Y ahí empieza el problema. Si vos sabés que el sistema siempre te va a responder algo, aunque no lo sepa, tenés que dudar y tenés que cuestionarlo”, remarcó.

"Es clave la experiencia humana”

Entre las recomendaciones prácticas, enfatizó la importancia de contrastar información y no depender de un solo sistema. “Usen varios modelos. Interpelen lo que dice uno con lo que dice otro. Ninguna de estas herramientas te va a decir ‘no lo sé’. Siempre te van a dar una respuesta, buena o mala. Por eso es clave la experiencia humana”, indicó.

Olano adelantó que el próximo año INARIA trabajará en nuevos indicadores “precognitivos” y en propuestas de alfabetización cognitiva, para enseñar a las personas a pensar junto con sistemas inteligentes. “Lo importante es generar un aprendizaje continuo. Entender cómo procesa la IA, por qué responde como responde. Si no, empezamos a delegar funciones sin control, y eso sí es un riesgo”, advirtió.

"El peligro no es la IA: es el humano que decide no entenderla"

En un escenario que cambia cada pocos meses, su mirada es cauta pero optimista. “Todas las tecnologías tienen buen uso y mal uso. No podemos prever lo que pasará en cinco años, pero sí sabemos que el peor error es dejar de pensar. El peligro no es la IA: es el humano que decide no entenderla”.