Agustín Rossi será citado a la selección Argentina

Agustín Rossi, que está atravesando un gran momento en el fútbol brasileño con el Flamengo, en la final de la Copa Libertadores y peleando el campeonato local, recibirá el llamado de Lionel Scaloni para formar parte de la lista de convocados en la fecha FIFA que se viene.

La oportunidad le llega ante las bajas de Emiliano Martínez del Aston Villa, que no fue citado para darle descanso, y la de Facundo Cambeses de Racing, que no fue convocado por un acuerdo del entrenador con la dirigencia de AFA de no citar por esta vez a jugadores del medio local.

El arquero del Flamengo aún no ha debutado oficialmente con el seleccionado argentino y la única vez que estuvo convocado fue por allá en el 2021 cuando fue citado para un encuentro ante Bolivia y también estuvo en la prelista de convocados de 50 jugadores para Qatar 2022.