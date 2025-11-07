Narco-avionetas, trata y pedofilia digital, la radiografía más cruda de Salta pasó por “Sin Vueltas”

El programa “Sin Vueltas” presentó una edición cargada de actualidad y testimonios fuertes sobre los hechos que marcan la agenda provincial.

En el primer bloque, el diputado Gustavo Orozco advirtió que “Rosario de la Frontera es una zona liberada” tras la caída de una narco-avioneta, y denunció vínculos entre la política y el narcotráfico.

Luego, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur confirmó que el lunes ingresará el Presupuesto 2025 a la Legislatura, por un total de 3,7 billones de pesos, con el 70% destinado a educación, salud y seguridad, y anunció una nueva reunión paritaria docente para este viernes.

En otro tramo, la abogada Sandra Domene reveló detalles de una red de trata con fines sexuales en colegios salteños, donde las víctimas serían adolescentes de entre 15 y 17 años.

El programa también abordó las situaciones de grooming en videojuegos como Roblox y Free Fire, con la participación de Hernán Navarro (ONG Grooming Argentina) y la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo, quien advirtió sobre el crecimiento de la pedofilia digital y la necesidad de educación digital en los hogares.

A un año del incendio del Mercado San Miguel, María Figallo, directora de Mercados Municipales, destacó la reconstrucción del predio: “Vamos a encontrar un mercado moderno, transparente y dinámico, que responda a las necesidades de los salteños”.

El cierre fue a pura velocidad, con la expectativa por el regreso del TC2000 al Autódromo Martín Miguel de Güemes, tras varios años de ausencia.