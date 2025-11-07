Adolfo necesita viajar a México para un tratamiento neurológico y su familia pide ayuda

Adolfo, un salteño de 42 años que padece parálisis cerebral desde su nacimiento, necesita viajar a México para realizar un tratamiento que podría mejorar notablemente su calidad de vida. Su madre, Cristina, contó su historia en diálogo con Multivisión Federal y pidió la colaboración de la comunidad.

“El tratamiento es en México y cuesta 35 mil dólares. Hay que permanecer 40 días allá, sumando también los gastos diarios”, explicó Cristina.

“Ya tenemos los pasajes de avión, viajamos el 5 de diciembre y regresamos el 15 de enero”, detalló.

El procedimiento que busca realizarse ya fue aplicado en India y ahora se expandió a Latinoamérica, con resultados alentadores. “

"Adolfo siempre hizo rehabilitación, actividad física, y ahora fue aceptado para realizar este tratamiento”

Según explicó, la terapia podría ayudarlo a comunicarse, mejorar su movilidad y adquirir mayor autonomía. “Lo mínimo que él logre ya es un avance enorme. Hay posibilidades para que pueda comunicarse, ir al baño solo… eso sería un sueño”, expresó.

La familia deberá realizar el tratamiento cuatro veces al año, por lo que necesitan recaudar fondos para cubrir los costos del viaje, la estadía y las sesiones médicas.

“Todo lo que puedan aportar será muy bienvenido”, pidió Cristina.