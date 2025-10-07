HIRPaCe realizó una caminata por el Día de la Parálisis Cerebral

En conmemoración del 6 de octubre, Día de la Parálisis Cerebral, chicos, padres y docentes salieron desde la institución HIRPaCe hacia la plaza Alvarado con el fin de compartir y visibilizar que, aun teniendo esta patología, se puede salir, disfrutar y divertirse.

En diálogo con SomosSalta, la presidenta de la institución, Amalia Peralta, comentó: “La actividad se realiza todos los años con el color verde, que es la tonalidad que identifica a la Parálisis Cerebral, definido en el Congreso Internacional de Parálisis Cerebral celebrado en España”.

Los niños salen a demostrar que los jóvenes con este tipo de patología también pueden salir, divertirse y compartir, pero además lo hacen con el firme objetivo de generar visibilización. La actividad, además, representa una puesta en común con todo el cuerpo de atención que tiene HIRPaCe, incluyendo los trabajos de rehabilitación y las actividades recreativas compartidas con las familias.

Día de la Parálisis Cerebral

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se celebra cada año a partir del impulso original de la Cerebral Palsy Alliance de Australia y United Cerebral Palsy de Estados Unidos. Hoy, más de 500 organizaciones en 65 países entre ellos, Argentina se unen para visibilizar esta condición y abogar por los derechos de quienes la padecen.

Esta patología es una discapacidad resultante de una lesión en el cerebro que afecta la movilidad y la postura, limitando la coordinación y el control de los movimientos.