Alberto tuvo un accidente y quedó parapléjico: Pide la ayuda de los salteños

Hace tres años, Alberto Arjona tuvo un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico, hoy postrado en cama pide la ayuda de los salteños solidarios para poder sobrevivir, ayudar a su hijo y salir adelante con su tratamiento.

A la altura de San Salvador de Jujuy tuvo lugar este trágico hecho, según relató el damnificado, regresaba de un viaje a Bolivia que había hecho con un compañero de trabajo donde compraban mercadería para revender como vendedor ambulante en Salta.

“Él venía manejando amanecido, yo quería manejar y me decía no, es mi auto, me empastilló y volcó en Ledesma”, en su relato a Multivisión, explica que tras ser empastillado se despertó con la escena del accidente, terminando internado.

Por este hecho, sin poderse mover, su madre realizó la denuncia, pero advirtió que el vehículo no fue secuestrado y tampoco se realizó la alcoholemia al sujeto: “Quedó todo ahí nomas. El seguro nunca se hizo cargo, él tampoco. Se compró un auto y sigue manejando”.

Pasó once días en coma y casi cuatro meses en terapia, debiendo afrontar su nueva realidad. Si bien le colocaron una prótesis en su espalda se la retiraron producto de una infección, lo cual no le permitió continuar con su rehabilitación a la cual quiere volver: “Me dijeron que no puedo caminar, pero yo tengo fe que sí, se mueve la pierna sola, si yo hubiese hecho fisio desde principio hubiese andado con bastón o muleta”.

Ahora, sin ninguna entrada para sobrevivir, la madre de su hijo se hace cargo del menor y cuenta con la ayuda de sus amigos que le acercan un poco de dinero: “Tuve que vender mi auto, mi ropa”.

“No cobro ninguna pensión, nada, necesito ayuda, no tengo ni para comer, no puedo trabajar”.

Con esperanza en poder volver a caminar llama a los corazones solidarios a apoyarlo en este momento. Quienes puedan colaborar pueden hacerlo comunicándose al 3875031307 o a través del alias: SAUL.ARJONA21.UALA