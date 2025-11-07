Caso Jimena Salas: Absolvieron a los hermanos Saavedra por el beneficio de la duda

El Tribunal de Juicio leyó la sentencia pasadas las 16:00 tal como estaba previsto este viernes.

Según se detalló los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales), absolvieron a Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra por el beneficio de la duda y se les revocó la prisión domiciliaria que se les había impuesto.

Por otro lado, se habló sobre la participación de Javier Nicolás Saavedra, quien se quitó la vida antes que iniciase el juicio. El tribunal aseguró que hay certezas de la autoría material de él, y ordenó al Ministerio Público Fiscal trabajar en identificar al sujeto H2.

En siete días hábiles se darán a conocer los fundamentos del fallo.