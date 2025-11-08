Javier Milei ya se encuentra en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

Tras mantener el viernes una ronda de reuniones con ejecutivos de grandes corporaciones en el Council of the Americas, donde alentó nuevas inversiones para la Argentina, el presidente Javier Milei emprendió un viaje especial hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a donde llegó en la mañana de este sábado, con una agenda protocolar ajustada.

El cronograma de Milei comenzará con un desplazamiento aéreo hacia la ciudad de El Alto a las 9:30, donde se estima su llegada a las 10:20. A las 11 participará de la Sesión Solemne de apertura de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, posteriormente, ofrecerá su saludo formal al nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

A las 13 está pautada su presencia en la ceremonia tradicional de entrega del bastón de mando, uno de los actos centrales del recambio institucional en Bolivia.

Tras concluir los compromisos protocolares, Milei abordará a las 14 un vuelo de regreso hacia la Argentina. El arribo a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para las 17:35.

El contexto del viaje de Javier Milei

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la histórica segunda vuelta celebrada en Bolivia, será investido este sábado nuevo jefe del Poder Ejecutivo de Bolivia, dando inicio a una etapa política y económica distinta en el país. Su victoria abre un capítulo que se distancia de los últimos años y marca un punto de inflexión institucional.

El dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó el 54,96% de los sufragios en el balotaje del 19 de octubre, superando al conservador Jorge “Tuto” Quiroga, que reunió el 45,04%. Prestará juramento en la primera sesión del Parlamento poniendo fin a casi veinte años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). De esta manera, cerrará los ciclos políticos encabezados por Evo Morales y el ahora exmandatario Luis Arce.