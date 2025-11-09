A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil y cómo ver la carrera en vivo

La Fórmula 1 vive un fin de semana electrizante en Interlagos y toda la atención argentina está puesta en Franco Colapinto.

El piloto de Alpine afrontará este domingo el Gran Premio de Brasil, única fecha del calendario de F1 en Sudamérica.

Colapinto llega a la carrera principal tras una sprint cargada de incidentes: un despiste en la vuelta 6 lo dejó fuera y dañó su monoplaza, lo que condicionó su clasificación.

En la Qualy, los McLaren dominaron y Lando Norris se quedó con la pole. Los Red Bull sorprendieron por su mala performance: Max Verstappen no pasó de Q1 y largará 16°, dos posiciones por delante del argentino.

El representante nacional saldrá desde el puesto 18, compartiendo filas con Esteban Ocon (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Horario de la carrera (Argentina)



Domingo 14:00

71 vueltas en el circuito de Interlagos (306 km)

Cómo ver en vivo a Colapinto en Brasil

Fox Sports (TV por cable)

Disney+ (streaming, con transmisión exclusiva)

F1 TV Pro (plataforma oficial de la Fórmula 1, cámaras onboard y telemetría en tiempo real)

Para ver la carrera en Disney+, se requiere el plan Premium o el pack deportivo que integra ESPN/Star+.

Con miles de hinchas argentinos en las tribunas, Colapinto tendrá nuevamente el apoyo del público sudamericano en una carrera clave para seguir sumando experiencia de cara a su primera temporada completa en 2026 con Alpine.