Prepárate para todo: Calor, lluvias y sol en una misma semana

El tiempo en la ciudad de Salta presentará una semana variable, con jornadas de calor intenso a mitad de semana y probabilidad de lluvias hacia el jueves y viernes.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 30°C, con máximas elevadas el martes y el regreso de condiciones estables el fin de semana.

Según el pronóstico extendido, hoy lunes 10 se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima de 24°C y mínima de 14°C, sin lluvias. El martes 11 será el día más caluroso, con 30°C de máxima y cielo mayormente despejado.

Desde el miércoles 12 aumentará la nubosidad y se esperan tormentas aisladas hacia la noche, con una máxima de 28°C. El cambio más marcado llegará el jueves 13 y viernes 14, cuando se prevén chaparrones y descenso de temperatura, con máximas que rondarán los 22°C y mínimas de 15°C.

Para el fin de semana, las condiciones mejorarían: el sábado 15 y domingo 16 volverán las jornadas templadas y soleadas, con máximas entre 27°C y 28°C, sin probabilidades de lluvia.

Los vientos se mantendrán leves a moderados del sector sur y este, sin ráfagas importantes.