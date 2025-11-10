Familiares de Ezequiel piden justicia: “Era un chico bueno, soñaba con muchas cosas para su hijo”

Ezequiel Avendaño, uno de los detenidos en la Alcaidía General N°1 falleció tras sufrir graves quemaduras en la institución tras el incendio producido el mes pasado.

Sus familiares y amigos se manifestaron en las calles de la segunda etapa del B° Solidaridad con quema de gomas. Batucadas y carteles, para pedir por justicia por la muerte de su ser querido.

Su tía dialogó con Norte Noticias Salta y dijo que Ezequiel era un buen chico, trabajador que soñaba con muchas cosas para su hijo: “¿Quién le devuelve su padre a mi sobrinito, dejó un hijo de 1 año y 3 meses, una madre que es mi sobrina con 18 años?”.

“Él no era un delincuente, era la primera vez que caía detenido, estaba en la Alcaidía con esta causa que le inventaron”.

La mujer señaló que el joven fue acusado falsamente, y que tenían pruebas que demostraban su inocencia por lo que le otorgaron la libertad cuando él se encontraba internado por las quemaduras: “A mi sobrino el 31 le dieron la libertad cuando estaba en el hospital, él estaba muriéndose en un hospital, le dieron la libertad porque él era un inocente”.

“Lo tengo a mi sobrino en un cajón, estamos velándolo y nadie se hizo responsable, no vinieron a ver que necesitábamos, mi sobrino se murió ahí por la quemadura (…) a mi sobrino me lo entregaron en un cajón” manifestó la tía.

“Yo voy a ir contra todo, no me van a callar” señaló la mujer haciendo hincapié que luchará por su sobrino hasta el último.

Uno de sus conocidos comentó que el joven lo ayudaba a hacer changas en albañilería: “Con 19 años sabía levantar una pared, un chango laburante”.

Por otro lado, su mujer, pidió justicia entre lágrimas con dolor por la pérdida y angustiada por el futuro de su hijo.