¡Mirá el video! Quisieron instalarse de nuevo en el canal de la Esteco

La semana pasada la Municipalidad de Salta a través de la Secretaría de Espacios Públicos, empezó a sacar del canal de la Esteco a varias personas que tomaron el lugar como un escondite desde donde saldrían a delinquir según testimonios.

Si bien se veía más alivio, se llevaron adelante nuevos operativos ya que los anteriores ocupantes retornaron al lugar.

“Si pensaban que íbamos a mirar para otro lado, se equivocaron” titulaban en el video de la Municipalidad que circuló por las redes sociales, mostrando como ejecutaban los trabajos en la zona que estaba tomada.

En conjunto con la Policía de Salta realizaron un operativo más amplio y profundo desde calle Tucumán hasta la zona del Bajo, en el cual encontraron armas blancas, elementos peligrosos y basura.

Hicieron hincapié que la seguridad y la tranquilidad de los barrios salteños es la prioridad.