¡Otra vez! Desalojan a más "trapitos" del canal Esteco y les sacaron "puntas y facas"

Luego de lo actuado de hace un par de días, ahora la Municipalidad de Salta, en conjunto con la Policía, llevó a cabo un nuevo operativo de limpieza y desalojo en el canal Esteco durante la mañana de hoy, respondiendo así a los pedidos y denuncias de vecinos que reportaban incidentes, buscando restablecer el orden y la tranquilidad en el sector.

La Subsecretaría de Espacios Públicos se concentró en el saneamiento del cauce, extrayendo una gran cantidad de residuos y objetos acumulados. El resultado de la jornada fue contundente: se completaron dos camiones con la basura que se encontraba a lo largo del canal, despejando el lugar de elementos que obstaculizaban el flujo de agua y afectaban la higiene.

Paralelamente a las tareas de limpieza, el operativo se centró en la seguridad. Nueve personas que se encontraban habitando precariamente el canal fueron desalojadas. Además de colchones y distintos elementos, se les retiraron armas blancas que tenían en su poder, un hecho que elevó la gravedad de la situación.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, justificó la continuidad de estas acciones. "Vamos a continuar por este camino, queremos tener los canales en condiciones por las lluvias y es por eso que se realizan estas tareas de limpieza", señaló, enfatizando el doble objetivo de la intervención: "Además, trabajamos en conjunto con la Policía para desalojar a las personas que viven en el canal."

Desde el ámbito de la seguridad, el comisario Darío Guzmán destacó la importancia del trabajo coordinado para prevenir la violencia en la vía pública. Guzmán aclaró que las nueve personas desalojadas no solo fueron retiradas del lugar, sino que quedaron a disposición de la justicia por la posesión de las armas blancas incautadas.

Las autoridades municipales confirmaron que este tipo de tareas de saneamiento y seguridad continuarán de manera periódica en el canal Esteco. El objetivo final es garantizar el orden público, prevenir la comisión de delitos y, fundamentalmente, asegurar la tranquilidad de los ciudadanos que residen en las cercanías de este importante cauce de la ciudad.