Tras un ataque de celos, atacó a su pareja e irá preso

Los hechos sucedieron en mayo, cuando en una reunión estaba la pareja junto con un amigo. En esta reunión, comenzaron a discutir por celos, el hombre reaccionó violentamente contra la mujer, la agarró del cuello y le pegó, causándole lesiones.

Tras las agresiones, la mujer tomó fotografías de las heridas que fueron usadas como pruebas.

En un juicio abreviado el acusado reconoció lo que hizo y el juez, lo condenó a la pena de nueve meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género.

El acusado fue declarado reincidente por primera vez y será trasladado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento efectivo de la pena, donde será incorporado al Programa Tapli o Puente para rehabilitación por sus adicciones.