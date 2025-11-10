Atención conductores: Es oficial el cambio de sentido en calles Arenales y Anzoátegui

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso un cambio en el sentido de circulación de las calles Arenales y Anzoátegui, con el objetivo de ordenar el tránsito urbano y reducir los índices de siniestralidad vial en la zona.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 0122, firmada por el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, en el marco de un pedido elevado por la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad.

De acuerdo con la normativa, la calle Arenales tendrá ahora sentido único de circulación Este–Oeste en el tramo comprendido entre Pachi Gorriti y Pueyrredón, mientras que la calle Anzoátegui adoptará sentido único Oeste–Este entre Dean Funes y Pueyrredón.

La medida fue respaldada por informes técnicos de la Dirección de Servicios y Fiscalización y de la Dirección de Legales de la Secretaría de Tránsito, que aconsejaron hacer lugar a la solicitud, en virtud de las facultades que otorgan las Ordenanzas N.º 14.395/12 y N.º 16.173.

Asimismo, se ordenó a la Dirección de Infraestructura Vial la instalación de la nueva señalización y cartelería indicativa, para garantizar una correcta implementación de los cambios.