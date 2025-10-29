Bajaron un 48% las muertes por siniestros viales en lo que va del año

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad realizó esta mañana la presentación del Informe de datos, Estrategias de Intervención y resultados, en el Teatro Municipal.

Sin dudas, el dato más importante es que hasta la fecha, los fallecidos en siniestros viales disminuyeron un 48% con respecto al año pasado, de 2023 a 2024 la baja fue del 5.7%. Los siniestros también tuvieron una reducción significativa, un 22% entre 2023 y 2024 y este año un 14% comparado con el año anterior.

En la reunión explicaron las estrategias desarrolladas para alcanzar distintos objetivos en materia de movilidad. El área se propuso como objetivos:

– Bajar el número de muertos y heridos en siniestros viales

– Priorizar al peatón en la ciudad

– Facilitar la vida a la gente haciendo un tránsito menos complicado

Para esto, se formuló un programa que, además de fortalecer la capacidad de control, se dirigió a incrementar los datos sobre tránsito y movilidad y a proyectar calles organizadas bajo el principio de diseño seguro.

En los 2 años de gestión se inició un sistema de generación y tratamiento de datos que permite planificar los esquemas de control y las intervenciones físicas, como reductores de velocidad, semáforos, equipos de infracciones, rotondas, dársenas de giro o rediseño de calles, como estrategias integradas dirigidas a los objetivos planteados.

Se identificaron 240 zonas con problemas a resolver, sea porque son puntos críticos de siniestros o éstos se dan frecuentemente, o porque los peatones no tienen condiciones adecuadas, hay congestionamientos vehiculares, problemas de circulación actuales o proyectados conforme al crecimiento urbano de la ciudad.

Por ejemplo, en Av. Arenales, precisamente en el ingreso a Popeye, se bajó un 55% los siniestros con la colocación de reductores. Desde que hay reductores en diferentes zonas de la ciudad, los accidentes en esos lugares disminuyeron un 37%.

Sobre éstos se diseñan proyectos de obras (como la obra en curso en Av. Arenales entre Dean Funes y Vicente López), acciones más simples como reductores o esquinas con delineadores y señalización, licitaciones para la incorporación de semáforos o barreras automáticas en los cruces ferroviarios.

"Nada es posible sin el cambio de la cultura vial. Más allá de las medidas de seguridad, es fundamental controlar la velocidad en la que circulamos. Los siniestros se dan por exceso de velocidad. Así que le pedimos a la comunidad compromiso, responsabilidad y trabajar por esa ciudad que todos queremos, con orden y con seguridad en las calles", dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

El próximo paso será la creación de un Centro Operativo y de monitoreo de Tránsito complementado con la incorporación de un software de simulación de flujos vehiculares.