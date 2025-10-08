Av. Arenales amaneció en sentido único desde Pueyrredón hasta Deán Funes

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recordaron la importancia de circular con precaución y seguir las indicaciones del personal uniformado. La Av. Arenales tendrá un único sentido (de este a oeste), y los trabajos tendrán una duración de 15 días.

Para este proyecto, además, se contemplan obras adicionales para mejorar la seguridad de los conductores y de los peatones. Entre ellas, en la intersección de Deán Funes y Arenales se colocará una isleta que direccionará a los autos hacia la derecha, en dirección a calle Anzoátegui, que también será de sentido único.

Mientras tanto, en el cruce ferroviario se instalarán más elementos de seguridad para guiar a los vehículos en el paso de las vías del tren de una forma más segura. Por último, en Arenales y Vicente López se estrecharán las esquinas para que los cruces de una calle a otra sean más cortos para los transeúntes.

De esta manera, se busca solucionar los problemas de circulación mediante la reducción de maniobras y el aumento de elementos de seguridad en tres esquinas vitales: Pueyrredón, Deán Funes y Vicente López.