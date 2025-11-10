Grababa un video con su novia en una calle, Messi les dio la sorpresa de su vida y se hizo viral

Un Tiktoker grababa un video en una calle de Barcelona con su novia y apareció Lionel Messi.

Antes de sumarse a la Selección argentina para disputar el amistoso ante Angola, Lionel Messi pasó una noche en Barcelona y, además de visitar el Camp Nou, aprovechó para salir a cenar y caminar por la ciudad. En medio de ese paseo, dejó sin palabras a un joven que grababa un video con su novia en la calle.

Nil Domínguez Díaz y su novia grababan un contenido para TikTok cuando, de repente, vieron pasar detrás suyo a Messi junto a Rodrigo De Paul. Sus caras de sorpresa quedaron plasmadas en el corte que pronto se hizo viral en las redes sociales.

"Es una relación bendecida por D10S…“, escribió el joven junto a las imágenes que maravillaron a millones de fanáticos que dejaron cientos de comentarios en la publicación. Además, sobre el video agregó otra frase: “Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable”.

Cómo fue el paso fugaz de Lionel Messi por Barcelona

▶️😱 Una pareja filmaba un video en las calles de Barcelona mientras de fondo pasaron caminando Lionel Messi y Rodrigo De Paul.



Lionel Messi volvió por unas horas a su casa futbolística. Según reveló el diario Sport de Barcelona, en una nota firmada por el periodista Carlos Monfort, el capitán de la Selección argentina aterrizó el domingo por la tarde en la ciudad catalana. Llegó en un vuelo privado desde Estados Unidos, acompañado por su entorno más cercano y por su compañero de la Scaloneta, Rodrigo De Paul. La idea era simple: pasar una noche en Barcelona antes de sumarse a la concentración del equipo nacional en Alicante.

Esta vez, Messi decidió no alojarse en su casa de Castelldefels. Eligió el Hotel Princesa Sofía, donde le dieron una habitación con vista directa al Camp Nou. Aunque varios huéspedes lo reconocieron e intentaron esperarlo en una de las entradas reservadas para los famosos, el campeón del mundo optó por salir por la puerta principal, sin esconderse.

Más tarde, junto a De Paul, el 10 fue a cenar a un reconocido restaurante de la ciudad. Después, ambos se acercaron al Camp Nou. Apenas bajó del auto, un hincha lo identificó y le pidió una foto. Messi, sonriente, accedió sin dudar.

De acuerdo con Sport, el astro argentino aprovechó la visita para recorrer las obras de remodelación del estadio, que se espera estén terminadas en 2026. Caminó entre andamios y grúas hasta llegar al césped, donde se tomó las fotos que rápidamente se viralizaron. “Un momento cargado de emoción y simbolismo”, escribió Monfort sobre el reencuentro de Messi con el lugar que marcó su historia. /TN