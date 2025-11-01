Trattoria Mamma Mia advierte por estafas con falsas búsquedas laborales en su nombre

Trattoria Mamma Mia advierte por estafas con falsas búsquedas laborales en su nombreSociedad01/11/2025
El propietario de un reconocido local de pastas de la ciudad de Salta denunció una maniobra fraudulenta mediante la cual utilizan el nombre de su comercio, Trattoria Mamma Mia, para engañar a personas que buscan trabajo.
Según explicó a Informate Salta, a través de grupos de WhatsApp y Facebook circulan mensajes que anuncian supuestas búsquedas laborales del restaurante, solicitando a los interesados el cumplimiento de ciertos requisitos como el carnet de manipulación de alimentos y certificados de antecedentes policiales.
Los estafadores piden dinero para “tramitar” la documentación necesaria, indicando alias y montos específicos para concretar las transferencias. Luego, las víctimas se presentan en el local con la expectativa de una entrevista y se encuentran con la sorpresa de que no existe ninguna convocatoria laboral.
La situación provocó momentos de confusión, incomodidad y enojo tanto entre las personas afectadas como en el propietario, quien debe responder reiteradas consultas y aclarar que el comercio no realiza contrataciones por redes sociales ni solicita dinero a cambio de empleo.
Desde el local se alerta a la comunidad sobre este tipo de estafas que se aprovechan de la necesidad laboral para obtener dinero de forma ilícita. Se recomienda verificar siempre la información antes de realizar pagos o compartir datos personales y denunciar estos hechos ante la Policía o la Fiscalía de Ciberdelincuencia.