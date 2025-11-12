La honesta reacción de Johnny Depp cuando le preguntaron si conocía a Mauro Icardi

El protagonista de “Piratas del Caribe” fue consultado sobre el vínculo que tiene con el futbolista.

El protagonista de “Piratas del Caribe” fue consultado sobre el vínculo que tiene con el futbolista.

Johnny Depp y Riccardo Scamarcio se encuentran en la Argentina promocionando Modigliani, tres días en Montparnasse y habló de todo en un mano a mano con TN.

Durante la charla, Sofía Kotler le comentó a Depp que en el país tenía muchísimos fanáticos, pero que uno en particular se declaraba su “seguidor número uno” en redes: Mauro Icardi. Cuando le preguntó si lo conocía, el actor respondió con total honestidad: “Mmmm... no, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no”.

Aunque el actor no parecía saber quién era Icardi, su colega, Scamarcio, sí recordaba al deportista. “Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien”, comentó.

Johnny Depp pasa sus días en Buenos Aires (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Antes de cerrar, el italiano sorprendió con un guiño al público argentino y reveló que le gusta San Lorenzo. “Vi imágenes de la hinchada y es increíble, me hizo acordar a los años ‘90 en Italia, el mismo nivel de locura”, aseguró entre risas.

Johnny Depp enumeró las tres cosas que más le gustaron de la Argentina

De paso por Buenos Aires para presentar su nueva película Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp habló en exclusiva con TN y sorprendió al revelar cuáles son las tres cosas que más le gustan de la Argentina.

Además de hablar de cine, el actor se animó a compartir su experiencia en el país y dio tres recomendaciones imperdibles para quienes visiten la Argentina.

“Le diría que pruebe los tomates, son muy buenos, los mejores que probé además de los italianos”, dijo entre risas, dejando en claro que se llevó una excelente impresión de la gastronomía local.

También mencionó otro clásico nacional: la carne argentina. “Es otra cosa que hay que probar sí o sí”.

Por último, destacó el talento de los artesanos del país: “Hay muy buenos artesanos acá. Trabajan en familia desde hace 400 años, con oro, metal... son realmente artesanos”. /TN