Murió Kshamenk, la orca símbolo de mundo marino tras más de tres décadas en cautiverio

La muerte de Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino, fue confirmada este domingo por las autoridades del parque temático ubicado en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa. El ejemplar macho sufrió un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 7 de la mañana, poniendo fin a una vida que se extendió por más de tres décadas lejos del océano abierto.

Kshamenk había llegado al oceanario en 1992, luego de quedar varado cuando era apenas una cría en la zona de la Ría de Ajó, en cercanías de la Bahía de Samborombón. En aquel momento, los equipos de rescate evaluaron distintas alternativas para su reinserción en el mar, pero su delicado estado físico y la ausencia de su grupo familiar hicieron imposible esa opción.

Desde entonces, la orca se transformó en una de las principales atracciones del parque, aunque su permanencia en cautiverio fue motivo de controversias y reclamos ambientalistas. A lo largo de los años, distintas organizaciones impulsaron campañas en redes sociales e incluso presentaciones ante el Congreso Nacional para solicitar su liberación.

No obstante, estudios elaborados por especialistas del Conicet y evaluaciones de organismos internacionales coincidieron en que Kshamenk no contaba con las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural, ya que había pasado prácticamente toda su vida bajo cuidado humano.

En un comunicado oficial, Mundo Marino explicó que la orca “vivió por encima de la expectativa de vida promedio de un macho de su especie en estado salvaje”, destacando el seguimiento veterinario permanente y la atención especializada recibida durante 33 años. También informaron que aún se analizan las causas precisas del episodio cardíaco que provocó su fallecimiento, aunque todo apunta a un cuadro asociado a su avanzada edad.

El jefe veterinario del parque, Juan Pablo Loureiro, expresó el impacto emocional que generó la pérdida dentro del equipo. “Con Kshamenk se va una parte de nuestra historia. Fue cuidado día y noche por profesionales que lo consideraban parte de su familia”, señaló, y remarcó que el aprendizaje obtenido servirá para seguir trabajando en la conservación de la fauna marina.

Kshamenk medía 6,2 metros de largo, tenía una circunferencia cercana a los 4 metros y un peso estimado de 3.600 kilos. Pertenecía a la especie Orcinus orca, animales altamente sociales que, en la naturaleza, viven en grupos matriarcales donde las crías dependen del aprendizaje colectivo para sobrevivir.

Su historia comenzó con un rescate contrarreloj y terminó convertida en uno de los casos más conocidos de orca en cautiverio en Argentina, un símbolo que seguirá generando debate sobre el futuro de los animales marinos bajo cuidado humano.