¿Por Flor Jazmín? El mal momento que vivió Nico Occhiato en los Martín Fierro de Streaming

La edición de los dejó premios, festejos y también escenas inesperadas. Una de las más comentadas de la noche tuvo como protagonista a , quien vivió un momento tenso al subir al escenario para recibir el galardón a Mejor programa de Interés General por Nadie Dice Nada.

Desde el inicio de la ceremonia, , habían sido claros con una regla: los ganadores tendrían 60 segundos exactos para agradecer. Una vez cumplido ese tiempo, la producción activaría un mecanismo tan curioso como polémico: primero se modificaba la voz del orador y, si continuaba hablando, se lo silenciaba por completo.

Cuando Nadie Dice Nada fue anunciado como ganador, Nico Occhiato subió al escenario acompañado por todo el equipo y comenzó su discurso con emoción. En medio del agradecimiento, el conductor quiso destacar el intenso cierre de año que atravesó el programa y adelantó un dato fuerte sobre lo que se viene para 2026.

“Me van a empezar a poner la voz finita, pero solo quiero decir que fue tan fuerte este fin de año…”, lanzó Occhiato, ya anticipando lo que estaba por suceder. Segundos después, tal como estaba previsto, su voz comenzó a cambiar y el clima en la sala se volvió incómodo.

Lejos de cortar, Nico decidió seguir hablando, convencido de que ese detalle podía jugar a favor del momento. “Lo voy a decir con esta voz porque se va a viralizar más”, dijo, antes de que el audio fuera directamente silenciado en el recinto, generando sorpresa y murmullos entre los presentes.

Aunque en la sala el sonido se cortó, la transmisión en vivo continuó emitiendo el audio, por lo que los espectadores pudieron escuchar cómo Occhiato y su equipo reaccionaban al darse cuenta de lo ocurrido. “¿De verdad?”, lanzó el conductor, visiblemente molesto, mientras sus compañeros gritaban y reclamaban desde el escenario.

Instantes después, al notar que todavía estaba siendo escuchado por el público del streaming, Nico retomó el anuncio que había quedado trunco: Nadie Dice Nada arrancará el 2026 con una entrevista a Lionel Messi, una primicia que rápidamente se replicó en redes sociales.

El episodio no pasó desapercibido y se dio en un contexto sensible, ya que en los últimos días el programa había estado envuelto en debates y comparaciones con otros ciclos del ecosistema streaming. Para muchos, el corte de sonido se sintió más fuerte que una simple regla técnica.

Lo cierto es que el momento dejó una postal incómoda en una noche que prometía celebración y terminó sumando un nuevo capítulo a la polémica alrededor de los Martín Fierro de Streaming.