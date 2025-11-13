Masterchef Celebrity tuvo su cuarto eliminado

Aunque algunas horas antes de la emisión del programa, el participante eliminado contó todo por sus redes sociales, la emoción de este miércoles por la noche fue total en Masterchef Celebrity Argentina. Las emociones que transmite el programa son profundas y esta vez el motivo fue la eliminación de Luis Ventura.

Con un clima nostálgico como protagonista, el célebre periodista se despidió de sus compañeros con mucho agradecimiento y ellos se lo devolvieron en el mismo instante. Según los demás participantes del certamen culinario, el humor, la entrega y el compromiso de Ventura fue lo que más lo destacó en este programa de televisión y, sobre todo, tras bambalinas.

La emotiva despedida de Luis Ventura de Masterchef Celebrity

En su emotiva despedida, el comunicador de América TV fue sincero y expresó unas palabras que sorprendieron a quienes lo oían en ese momento: "Acá vieron al verdadero. En este MasterChef, se queda un pedacito de Luis".

Sin lugar a dudas, uno de los momentos que se esperaba era el saludo de Wanda Nara porque comparten un vínculo desde hace años. La conductora de Masterchef Celebrity se acercó emocionada y lo abrazó. "No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros, sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos”, le dijo.

A pesar de que cada participante sabe que ingresa al programa gastronómico con la posibilidad de quedar afuera antes de la final, Luis Ventura se emocionó por completo al escuchar su nombre. Antes de retirarse de la cocina, reflexionó frente a todos y dijo: Me voy muy agradecido, sabiendo que me llevo algo nuevo, como cuando hice teatro infantil con Panam en la calle Corrientes".

"MasterChef se te mete en el alma y te lleva y empuja a la emoción. Gracias a la producción, a Telefe y a América, que me liberó el contrato de exclusividad para poder estar acá", hizo hincapié en cuestiones laborales conocidas por todo el mundo farandulero. Para terminar, Luis Ventura se sinceró asegurando que su paso por Masterchef fue de gran importancia en su carrera: "Es un buen final para mi".