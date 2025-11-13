Leve mejoría: El uso de la capacidad instalada superó en septiembre el 60%

La industria utilizó el 61,1% de su capacidad instalada en septiembre, según informó el INDEC este jueves. De este modo, superó el 60% por primera vez en diez meses, aunque en términos anuales se observó la tercera caída consecutiva.

En agosto la cifra había sido del 59,4%, pero en septiembre del año pasado había dado 62,2%, en lo que supo ser hasta ahora el tercer mejor registro desde que Javier Milei es presidente (el máximo fue en octubre de 2024).

Los sectores con mayor uso de capacidad instalada son; petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos

alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).

En la vereda de enfrente, los que registran menor uso son; productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productos textiles (37,1%).