Aumento de Nación para Discapacidad: "Es un alivio, empezamos a ser escuchados"

El Gobierno Nacional anunció una actualización en las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, una medida que busca fortalecer la calidad y continuidad de los servicios en todo el país. La disposición del Ministerio de Salud establece una suba escalonada en los aranceles del nomenclador, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%.

Este aumento se implementará en tres tramos consecutivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025. El sector de la discapacidad venía de un periodo de estancamiento, ya que el último incremento otorgado había sido de apenas el 0,5% en diciembre de 2024, haciendo que el sector operara con aranceles severamente desactualizados frente a la inflación.

En nuestra provincia, la noticia fue recibida con el visto bueno del sector. Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (ATRADIS), reconoció a InformateSalta el impacto positivo de la medida: "Es un alivio a todo lo malo que veníamos viviendo, obviamente es un alivio, es una ayuda", expresó.

Si bien Anachuri consideró que este aumento no se equipara al nivel en que se vino registrando la inflación durante el 2025, valoró la señal del Gobierno: "Es una buena noticia, muestra que la dureza con la que se venía tratando al sector aflojó, se escuchó el mensaje, el reclamo fue escuchado".

El representante de ATRADIS destacó que el aumento es una respuesta parcial a la crisis que atraviesa el sector, que sufrió considerablemente la falta de actualización de aranceles. "Dieron un aumento que no se había dado en todo el año en que nos hicieron sufrir", agregó Anachuri.

No obstante y ese a este avance, el sector enfatiza que la solución de fondo aún está pendiente´, pues el reclamo principal sigue siendo la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, donde estipula, como mínimo, un aumento base del 70% y que este sea retroactivo a enero de 2024. "Lo malo es que la Ley aún no está en vigencia, pero ahora esperamos que esta ayuda, esto que aflojó el Gobierno, no deje de lado esa ley", concluyó Anachuri, manteniendo la presión para lograr una solución integral.