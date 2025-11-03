Allanaron la casa del jefe de Gendarmería de Tartagal y las oficinas del Escuadrón: Por el secuestro de 160 kilos de cocaína

En el inicio de esta semana personal de la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en una vivienda donde reside un alto Jefe de Gendarmería Nacional del Escuadrón de Tartagal.

El procedimiento se realizó con total hermetismo en la vivienda que alquila el Jefe en Tartagal. Fueron dos los allanamientos en simultaneo que se desarrollaron, explicaron a través de La Cruda NN.

Las tareas de requisa estuvieron a cargo de agentes especializados, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti. Los allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal, de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.

La medida tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para el caso, por el cual ya hay otros implicados sobre los cuales se formalizaron distintas imputaciones, entre ellos un oficial y un suboficial de esa fuerza.

La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína. De la investigación, participan investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, del Ministerio Público de la Provincia.