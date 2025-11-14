Así estará el clima en Salta este fin de semana

Salta tendrá un fin de semana con clima cambiante, que combinará días frescos, tardes cálidas y algunas probabilidades de lluvia.

Hoy viernes, la ciudad presentará temperaturas que irán de 14° a 22°, con lluvias aisladas y vientos moderados con ráfagas de hasta 22 km/h.

Mañana sábado será ideal para actividades al aire libre, con cielo mayormente despejado y máximas de 25° y mínimas de 17°. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula.

El domingo, en cambio, se espera un aumento de la temperatura: la máxima alcanzará los 29° mientras que la mínima se mantendrá en 15°. Habrá chances de lluvias leves y ráfagas de viento de hasta 22 km/h.

Para iniciar la semana, el lunes el clima refrescará nuevamente con una máxima de 21° y mínima de 14°, con ligeras lluvias y vientos variables.