Confirman el fallecimiento de un joven por hantavirus en el norte provincial

En las últimas horas trascendió desde el hospital San Vicente de Paul, en Orán, el fallecimiento de un joven oriundo de Hipólito Yrigoyen, tras ser diagnosticado con hantavirus y derivado desde el hospital de esa localidad.

Desde el hospital de Orán, informaron que el paciente llegó el sábado en una situación muy crítica. Estando allí, se le diagnosticó hantavirus y confirmaron un grave compromiso pulmonar. Atentos a este cuadro, los médicos decidieron intubarlo e inducirlo al coma, pero horas después el joven falleció, ya que se trataba de un cuadro irreversible al momento de su ingreso.

Sobre el caso en particular, la supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica, Natalia Pastrana, dijo que “el último caso confirmado es el de un paciente masculino, de 20 años de edad, quien falleció el sábado 4 de octubre, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Vicente de Paúl, de Orán”.

Agregó además que el paciente inició con sintomatología compatible con la enfermedad el lunes 29 de septiembre. “Según relata la historia clínica, el paciente tuvo fiebre, disnea, diarrea, cefalea, artralgia, dolor abdominal, mialgia, taquipnea, disnea, náuseas y vómito”, dijo Pastrana.

Cuidados para evitar contraer el virus

El Ministerio de Salud Pública recomienda especialmente a la población que vive en zona rural, mantener limpio su domicilio y los terrenos baldíos para previr la infección por hantavirus es una zoonosis, es decir que se trata de una enfermedad que se transmite desde un animal al ser humano. El agente transmisor es el ratón rural, que vive en ambientes como maizales, cañaverales, bosques y pastizales, no la rata urbana.

La causa más frecuente de transmisión es la inhalación, cuando se respira en lugares donde los ratones infectados, a través de sus secreciones, han contaminado el ambiente con el virus Hanta.También se puede transmitir la enfermedad por contacto directo, al tocar roedores infectados, vivos o muertos, o sus heces u orina. La forma menos frecuente de transmisión es la mordedura de ratones.

Los síntomas del hantavirus pueden confundirse con un estado gripal, con presencia de fiebre, dolor muscular, escalofrío, dolor de cabeza. Estos síntomas pueden acompañarse con náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Posteriormente, puede haber dificultad respiratoria con serias complicaciones.

Reclamo familiar

Mientras, la familia apunta al personal del hospital de Hipólito Yrigoyen indicando supuesta mala praxis y abandono de persona. En las próximas horas se espera la intervención de la Fiscalía de Orán para determinar responsabilidades y ordenar las pericias correspondientes.

Según relataron los familiares, el joven asistió varias veces al hospital de Hipólito Yrigoyen con síntomas compatibles con hantavirus —fiebre, dolor muscular y malestar general—, pero nunca le solicitaron estudios ni lo derivaron a tiempo. “Le ponían suero, lo inyectaban y lo mandaban a la casa”, contó una de sus hermanas entre lágrimas a Voces Críticas.