Calor toda la semana y lluvias desde el viernes, así estará el tiempo en Salta

Salta atraviesa una semana marcada por el calor y el cielo variable, pero con un cambio importante hacia el fin de semana: las lluvias volverán a partir del viernes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para hoy lunes, se espera una máxima de 30°C. Durante la mañana podría registrarse algo de inestabilidad, mientras que por la tarde y la noche el cielo tenderá a despejarse. No se esperan lluvias para la jornada y el viento se mantendrá leve, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hasta el jueves, las máximas se mantendrán entre 26°C y 33°C, con jornadas mayormente soleadas o parcialmente nubladas. El día más caluroso será el jueves 20, cuando se espera que el termómetro llegue a 33°C.

El quiebre llegará el viernes 21, cuando aumenta la probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, acompañado de cielo mayormente nublado. Las condiciones inestables continuarán durante el sábado 22 y el domingo 23, ambos días con chances de lluvia de hasta el 40% y temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 30°C.

Respecto al viento, el fin de semana también traerá ráfagas más intensas, especialmente el sábado, cuando podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.